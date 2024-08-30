Омск-Информ
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·Общество

Проезд для транспорта доступен по четырем полосам.

Сегодня, 30 августа, мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем Телеграм-канале, что сегодня решили открыть перекресток бульвара Архитекторов с улицей Волгоградской.

– Проезд для транспорта открыт по четырем полосам – по двум в каждом из направлений, – объяснил градоначальник.

На перекрестке установили специальные блоки и временные знаки, также там нанесли разметку. Позже появится светофор, который будет регулировать движение спецтехники в зоне строительно-монтажных работ.

·Общество

Проезд для транспорта доступен по четырем полосам.

Сегодня, 30 августа, мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем Телеграм-канале, что сегодня решили открыть перекресток бульвара Архитекторов с улицей Волгоградской.

– Проезд для транспорта открыт по четырем полосам – по двум в каждом из направлений, – объяснил градоначальник.

На перекрестке установили специальные блоки и временные знаки, также там нанесли разметку. Позже появится светофор, который будет регулировать движение спецтехники в зоне строительно-монтажных работ.