Сначала женщина хотела отсудить более 500 тысяч, но получилось заключить мировое соглашение.

Бывшая сотрудница Тарской ЦРБ обратилась в суд с требованием отменить приказ об ее увольнении с работы. Истица попросила восстановить ее на работе и взыскать с больницы 258 тыс. рублей из-за вынужденного прогула. Также она потребовала компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей и судебных расходов в на сумму 31 200 рублей.

Во время суда стороны попросили прекратить производство по делу, потому что пришли к мировому соглашению. Истица отказалась от заявленных требований, а больница пообещала выплатить 150 тыс. рублей в течение 10 банковских дней после утверждения мирового соглашения.

Суд согласился с мировым соглашением. Решение суда вступило в силу.