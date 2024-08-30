Омск-Информ
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·Общество

Женщина похитила более 1,2 млн рублей.

В Омской области вынесли приговор исполняющей обязанности начальника Кормиловского отделения почтовой связи. Женщину признали виновной в присвоении средств в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Суд установил, что подсудимая в январе-феврале 2024 года похитила деньги и товары на сумму 1,2 млн рублей. Во время судебного заседания омичка полностью признала свою вину. Также ее вину подтвердили доказательства.

Суд смягчил наказание женщине из-за полного возмещения ущерба, помощи в расследовании, признании вины и наличия маленьких детей. Омичку приговорили к 3 годам колонии общего режима с отсрочкой наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Приговор еще не вступил в силу.

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·Общество

Женщина похитила более 1,2 млн рублей.

В Омской области вынесли приговор исполняющей обязанности начальника Кормиловского отделения почтовой связи. Женщину признали виновной в присвоении средств в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Суд установил, что подсудимая в январе-феврале 2024 года похитила деньги и товары на сумму 1,2 млн рублей. Во время судебного заседания омичка полностью признала свою вину. Также ее вину подтвердили доказательства.

Суд смягчил наказание женщине из-за полного возмещения ущерба, помощи в расследовании, признании вины и наличия маленьких детей. Омичку приговорили к 3 годам колонии общего режима с отсрочкой наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Приговор еще не вступил в силу.

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