Ей дали условный срок за попытку дискредитировать вооруженные силы.

Одесский районный суд признал 70-летнюю жительницу села Ганновка виновной в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России. Как сообщили в суде, 29 марта, 11 июля, 5 и 11 августа 2023 года она публиковала на своей странице в «Одноклассниках» тексты и видеозаписи, направленные на подрыв доверия к армии.

Женщина вину признала частично. Ее приговорили к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Сельчанку также на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с публикациями в интернете. После постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции пенсионерке также нельзя менять место жительства и выезжать за пределы района, не уведомив инспектора.

Приговор суда в законную силу пока не вступил. Пенсионерка может его обжаловать.