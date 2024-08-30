Омск-Информ
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·Общество

Вся инфраструктура мест отдыха прекратит работу.

С 1 сентября в Омске закрываются городские муниципальные пляжи. Завершат работу спасатели, прекратят подачу воды питьевые фонтанчики и души, уберут спасательное оборудование.

Платные пляжи прекратили работу еще раньше.

В нынешнем году из-за позднего начала сезона муниципальные пляжи открылись с 5 июня, а частные – с 12 июня.

·Общество

Вся инфраструктура мест отдыха прекратит работу.

С 1 сентября в Омске закрываются городские муниципальные пляжи. Завершат работу спасатели, прекратят подачу воды питьевые фонтанчики и души, уберут спасательное оборудование.

Платные пляжи прекратили работу еще раньше.

В нынешнем году из-за позднего начала сезона муниципальные пляжи открылись с 5 июня, а частные – с 12 июня.