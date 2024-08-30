Омск-Информ
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·Происшествия

Павел Головкин прячется от правоохранителей и не приходит на суды по своему уголовному делу.

Омская полиция объявила в розыск 30-летнего Павла Головкина. Как пояснили правоохранители, его уголовное дело сейчас рассматривается в Ленинском районном суде. Омич проходит в качестве обвиняемого, однако на заседания не является, да и просто исчез из поля зрения полиции.

Правоохранители просят всех, кто знает о местонахождении Павла Головкина, позвонить по телефонам: 79-33-02, 8-999- 454-92-50 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

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·Происшествия

Павел Головкин прячется от правоохранителей и не приходит на суды по своему уголовному делу.

Омская полиция объявила в розыск 30-летнего Павла Головкина. Как пояснили правоохранители, его уголовное дело сейчас рассматривается в Ленинском районном суде. Омич проходит в качестве обвиняемого, однако на заседания не является, да и просто исчез из поля зрения полиции.

Правоохранители просят всех, кто знает о местонахождении Павла Головкина, позвонить по телефонам: 79-33-02, 8-999- 454-92-50 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

1062