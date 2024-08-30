Жители региона приобрели в кредит больше 4 тыс. домов на селе, больше всего – в Омском районе.

Росреестр подвел итоги по реализации государственной программы «Сельская ипотека», которая действует с января 2020 года. Омская область вошла в тройку регионов России по спросу на нее.

Топ-5:

Башкортостан – 5647 ипотек,

Удмуртия – 4528,

Омская область – 4153,

Татарстан – 3982,

Ставропольский край – 3948.

Всего в стране было зарегистрировано 93 225 сельских ипотек.

– В рамках этого вида государственной поддержки жители могут приобрести или построить частный дом на сельской территории в кредит под ставку от 0,1 % (в приграничных территориях) до 3 % годовых со сроком его выплаты до 25 лет, «потери» банка восполняются за счет субсидий государства, – отметил руководитель Управления Росреестра по Омской области Сергей Чаплин.

Отметим, что более 90 % всех оформленных в нашем регионе сельских ипотек приходится на Омский район.