В партии считают, что на фоне происходящих в Курской и Белгородской областях событий, тратить огромные деньги из бюджета на концерты неприемлемо.

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с инициативой отменить все дорогие развлекательные мероприятия за бюджетные деньги. Поводом стала новость, что на концерт Шамана в Оренбурге выделили 16 млн рублей. Даванков заявил, что на фоне событий, происходящих в Курской и Белгородской областях, тратить огромные деньги из бюджета на концерты неприемлемо. Он предложил ограничить стоимость любых концертов за госсчет по всей России, в том числе в Омской области.

Это не первая инициатива партии по экономии бюджетных средств. Ранее лидер «Новых людей» Алексей Нечаев отметил, что сейчас особенно важно не брать с людей новые налоги и штрафы, а искать альтернативу.

– Сегодня каждый бюджетный рубль на счету. Но некоторые чиновники продолжают жить в старой логике: выбрасывают на ветер миллионы, а потом вводят новые штрафы и налоги для людей. Нужно думать в другую сторону: нагружать тех, кто зарабатывает в России и все выводит за границу, – отметил Нечаев.

Партия предлагает повысить стоимость патента для мигрантов до 150 тыс. рублей в год. Мигрант-таксист или курьер сейчас зарабатывает в среднем более 850 тыс. рублей в год, патент же стоит всего 7,9 тыс. рублей. А все издержки, связанные с проживанием мигрантов в районах, ложатся на местных жителей.

Средства, полученные от увеличения патентов, «Новые люди» предлагают направлять на развитие районов, где мигранты фактически проживают. Это должны быть целевые деньги, которые тратятся по решению муниципальных депутатов, а не уходят в общегородской или федеральный бюджет.

Еще один способ пополнить бюджет, предложенный «Новыми людьми», – узаконить рынок «красивых» номеров.

– Каждый год в России выдают примерно 4 млн автомобильных номеров. Красивые номера достаются людям случайно. Если распределять их на открытых аукционах, коррупция станет невозможной. Деньги от продажи красивых номеров пойдут в бюджет, а ценник не будет зависеть от прихоти посредников. Важно, чтобы люди могли не только покупать такие номера, но и продавать, если они достались им случайно, – пояснил лидер «Новых людей».

По мнению Нечаева, реализовывать красивые номера можно через открытые аукционы на «Госуслугах».