Преступников, которые завладели накоплениями пожилой женщины, пока не нашли.

Еще одна омская пенсионерка стала жертвой мошенников. Она потеряла 918 тыс. рублей.

Как сообщили в полиции, женщина увидела в интернете рекламу «государственной программы помощи пенсионерам». Она перешла по ссылке и заполнила анкету-заявку. Через пару дней ей перезвонил сотрудник вымышленного «фонда помощи пенсионерам» Дмитрий. Он предложил женщине завести брокерский счет.

Омичка выполнила указания и мошенника и инвестировала сначала 10 тыс., потом еще 8 тыс. рублей. В тот же день она получила уведомление о прибыли в размере 2,7 тыс. рублей. Поверив в реальность сделок, пенсионерка перевела все сбережения – 900 тыс. рублей – на счета преступников.

Когда она попыталась вывести деньги с «брокерского счета», аферисты запросили у нее 400 тыс. рублей для восстановления «sib-кода». Тогда женщина обратилась в полицию.

Следователь возбудил уголовное дело. Преступников разыскивают.