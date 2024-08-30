Рейсы по двум направлениям дептранс запускал в ноябре прошлого года, но по какой-то причине отказался от них.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о возобновлении с понедельника, 2 сентября, двух муниципальных автобусных маршрутов.

Рейс № 107 продолжит возить омичей от МСЧ-9 до поселка Чкаловского. А автобус № 108 поедет от Железнодорожной больницы до улицы Сали Катыка.

На маршруте № 107 будет работать 1 единица подвижного состава большого класса, на маршруте № 108 – 1 автобус ПАЗ.

В будние дни на этих маршрутах будут выполняться 30 и 26 рейсов соответственно.

Эти маршруты мэрия запускала в ноябре прошлого года. Но по какой-то причине отказалась от них.