Станут доступны две полосы в каждом направлении.

С завтрашнего дня, 31 августа, важный перекресток бульвара Архитекторов на пересечении с улицей Волгоградской откроют для транспорта. Возобновится движение по двум полосам в каждом направлении.

На этом участке реконструкции бульвара Архитекторов компания «СтройТраст» обновила дорожную одежду, переустроила сети связи и газопровода, построила новую ливневую канализацию. Перед открытием движения на участке установят необходимые знаки, в том числе смонтируют временный светофор. Он будет регулировать проезд спецтехники по зоне строительно-монтажных работ и обеспечивать движение пешеходов через улицу Волгоградскую.

В связи с открытием перекрестка меняется приоритет движения на пересечении улиц Волгоградской и Сейфуллина. Теперь главной дорогой снова станет улица Волгоградская. Левый поворот с Волгоградской на Сейфуллина останется. А с улицы Сейфуллина можно будет поворачивать только направо в сторону Конева. Для движения в сторону Лукашевича оборудован разворот в районе первого въезда на территорию ТЦ «Мега».

Будет также скорректирована работа светофора на пересечении улицы Конева и съезда к ТЦ «Мега», время проезда увеличат для потоков машин, движущихся по улицам Конева и Волгоградской.