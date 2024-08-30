Внушительные глыбы опасно срываются и летят вниз на головы прохожих.

Жители дома № 20 на улице Лермонтова в самом центре Омска, на остановке «Площадь Ленина», вновь забили тревогу. Со здания пятиэтажки начали отрываться и лететь вниз куски фасада.

– По адресу: Лермонтова, 20, рушится фасад здания. Глыбы фасада падают, пока не убьет человека, – рассказал анонимный автор поста в соцсетях.

К посту приложены фото и видео, на которых можно разглядеть треснувшую штукатурку и отваливающиеся элементы карниза, которые падают со стороны торгового комплекса «На Театральной».

Автор поста уточнил, что управляющая компания «На Рабкоровской» отказывается реагировать.

Стоит отметить, что проблема возникла два года назад. Сначала жители забили тревогу, заметив отвалившиеся элементы штукатурки. Сейчас куски фасада куда более объемные и опасные для прохожих.

Дом на Лермонтова, 20, ремонтировали в рамках программы капитального ремонта фасадов многоквартирных домов на гостевом маршруте в 2019 году к проведению в Омске 6–7 ноября Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и России с участием президентов двух стран. Размер трансферта на эти цели составил 1,1 млрд рублей.