Омск-Информ
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·Происшествия

По предварительной информации, подросток оказался с тяжелыми травмами в больнице.

Вечером в четверг, 29 августа, в Октябрьском округе Омска с балкона многоэтажки на улице Кирова выпал 16-летний школьник. Юноша упал с высоты 14-го этажа. Подросток выжил, но получил тяжелые травмы.

– Парня жалко, весь переломанный. Не может разговаривать даже, – цитирует Om1.ru свидетельницу произошедшего.

Школьника увезли в больницу. О его состоянии ничего не известно.

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·Происшествия

По предварительной информации, подросток оказался с тяжелыми травмами в больнице.

Вечером в четверг, 29 августа, в Октябрьском округе Омска с балкона многоэтажки на улице Кирова выпал 16-летний школьник. Юноша упал с высоты 14-го этажа. Подросток выжил, но получил тяжелые травмы.

– Парня жалко, весь переломанный. Не может разговаривать даже, – цитирует Om1.ru свидетельницу произошедшего.

Школьника увезли в больницу. О его состоянии ничего не известно.

1599