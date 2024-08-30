Фитнес-тренер, нутрициолог Александр Ткачев заявил: чтобы похудеть и хорошо выглядеть, нужно соблюдать простые правила.

Стали известны «ингредиенты», позволяющие приобрести стройное тело. Фитнес-тренер, нутрициолог Александр Ткачев рассказал, всего пять здоровых привычек помогут похудеть, сохранить красоту и поддержать здоровье сердца.

Первый и самый важный пункт – сон.

– Регулярный и качественный сон способствует регуляции выработки гормона голода (грелина) и гормона насыщения (лептина), отвечающих за количество потребляемой нами еды. Недостаточный сон ведет к неизбежному обжорству и постоянному голоду, – цитирует Ткачева Life.ru. – Хочешь похудеть – высыпайся. Хочешь избавиться от морщин и препятствовать их появлению – спи на спине. Доказано, что такое положение головы благотворно сказывается на гладкости нашей кожи.

Второй пункт – это тренировка ног. Ноги от ступней до ягодиц – второй после сердца мышечный насос для крови и лимфы. Вместе с кислородом в ткани поступают питательные вещества, играющие важную роль в метаболизме кожи, объяснил нутрициолог.

Третий пункт – это лимфодренажная дыхательная гимнастика. Целлюлит и отеки – одни из самых явных признаков застоя лимфы. Для нормального лимфотока важно научиться правильно дышать, а также стимулировать центр лимфосистемы. Таким образом, самомассаж, дыхательные практики и движение – это и есть лимфодренажная гимнастика.

Четвертый способ улучшить не только тело, но и лицо – это кардионагрузки. Кардиоразминка с высоким пульсом перед силовой тренировкой помогает поддерживать здоровье сердца, подготавливает его к работе на «высоких оборотах».

И наконец, пятый пункт – это коррекция питания. Важно добавить в свой рацион как можно больше белка, так как это важнейший макронутриент для построения стройного, подтянутого силуэта. Белок влияет также на здоровье волос, ногтей и тургор кожи. И ни в коем случае не нужно сидеть на низкокалорийных диетах, которые портят не только тело, но и лицо. Рекомендуется также употреблять как можно больше овощей, в них содержатся минералы, препятствующие отекам и нормализующие пищеварение.