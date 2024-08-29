Два судьи и мировой судья хотят уйти в отставку.

Завтра, 30 августа, состоится заседание квалификационной коллегии судей Омской области. Во время мероприятия участники рассмотрят ряд вопросов. В их числе три заявления об отставке.

Так, мировой судья судебного участка №55 в Ленинском судебном районе Омска Вера Желонкина хочет покинуть пост с 17 сентября. Аналогичная ситуация сложилась для Нины Латышенко, которая работает судьей Омского областного суда. Она хочет уйти в отставку с 23 сентября.

Кроме того, с 30 сентября хочет уволиться Елена Усенко. Она занимает должность Ленинского районного суда Омска.