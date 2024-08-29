Аэропорт Омск-Федоровка собираются построить за 43 млрд рублей.

Сегодня, 29 августа, губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Телеграм-канале, что работа над созданием проекта аэропорта Омск-Федоровка начнется в ближайшее время. Вчера глава региона встретился с министром транспорта РФ Романом Старовойтом и поблагодарил его за поддержку в реализации проекта.

– Уже в ближайшее время приступим к проектированию, – объяснил Виталий Хоценко.

Напомним, что на постройку аэропорта Омск-Федоровка собираются потратить более 43 млн рублей. Согласно планам, строительство продлится два года – с 2026 до 2028 года.