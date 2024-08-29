Специалисты хотят убедиться, что ездить по маршруту безопасно.

Завтра утром, 30 августа, на конечную остановку «3-й Разъезд» приедет трамвай впервые за несколько месяцев, сообщает Ом1. Это будет контрольный рейс, поэтому пассажиров в трамвае не будет.

Трамвайный маршрут № 9 не ездил все лето. Все из-за того, что участок с рельсами затопило во время сильных дождей. Воду пытались откачивать, но началась проблема уже с самими рельсами. Они стали разными по высоте, поэтому пускать по ним трамвай стало небезопасно.

Сотрудники муниципального предприятия «Электрический транспорт» заменили рельсы на участке протяженностью около 30 метров. Теперь по отремонтированному участку проедет трамвай. Это финальный этап перед запуском маршрута.