Чтобы убедить пенсионерку установить на телефон вредоносную программу, преступникам потребовалось два звонка.

Полицейские возбудили уголовное дело о краже денег у 56-летней жительницы Центрального округа Омска. Пожилая женщина лишилась 3 млн рублей.

В минувший понедельник, 26 августа, женщине позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей пенсионного фонда. Преступница сообщила, что 29 августа омичке нужно прийти в госучреждение для уточнения трудового стажа. Чтобы подтвердить запись на прием, незнакомка попросила у омички код, направленный порталом «Госуслуги».

После этого женщине позвонил сообщник первой преступницы. Он представился специалистом портала «Госуслуги», сообщил о подозрительной активности в личном кабинете женщины и убедил ее скачать ссылку с антивирусной программой на телефон, чтобы мошенники не оформили на нее кредиты.

После установки этой программы телефон пенсионерки перестал работать, а с ее счета пропали 3 млн. рублей.