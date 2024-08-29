Существенную поддержку OmFest-2024 оказал известный меценат и предприниматель Святослав Капустин.

С 31 августа по 8 сентября в Омске пройдет первый фестиваль цифровых технологий OmFest-2024. Событие призвано показать возможности «цифры» в жизни людей, бизнесе и государстве. Ключевым мероприятием фестиваля станет конференция «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству», в работе которой примет участие ведущий российский эксперт в ИТ и телеком-индустрии Наталья Касперская.

Как сообщила главный организатор фестиваля Яна Брыш, существенную поддержку событию оказал известный меценат и предприниматель Святослав Капустин. Это позволило не только привезти в Омск крутых спикеров, но и выгодно презентовать OmFest в масштабах города.

– Фестиваль проводится в таком формате и масштабе впервые, и тем более ценна помощь его участников и амбассадоров. Хочу выразить особую благодарность Святославу Капустину, омскому предпринимателю и меценату, который оказал нам поддержку с первых этапов зарождения идеи, а также «Точке кипения – Омск» и технопарку «Трамплин». Нам было важно привезти в Омск крупных спикеров, сделать демонстрационные зоны, инсталляции, и при поддержке Святослава Капустина это все удалось, – цитируют Яну Брыш медиа «Трамплин». – Есть идея сделать OmFest ежегодным, многие сейчас смотрят на него, и поэтому поддержка на старте, которая позволит сделать мероприятие качественным, так важна.

Познакомиться с программой фестиваля можно здесь. Он стартует в ближайшую субботу, 31 августа, в парке «Вокруг света». Площадками OmFest-2024 также станут городская «Точка кипения», конгресс-холл, библиотека имени Пушкина, кадетский корпус на улице Ленина, СТЦ «Мега», Омская крепость, сквер Дзержинского, а также ряд знаковых достопримечательностей.