Электронный способ доставки платежных документов позволяет клиентам предприятия получать квитанции, не дожидаясь почтальона и не рискуя попасть в должники.

Омский водоканал предлагает своим абонентам перейти на электронные квитанции, которые рассылаются на электронные адреса потребителей сразу после формирования. Соответственно, у горожан остается достаточно времени, чтобы оплатить начисления в сроки, установленные действующим законодательством. Квитанция и чек об оплате сохранятся в папке на компьютере или другом устройстве.

Сервис удобен для тех, кто часто уезжает в командировки, проживает в другом городе или на даче. Риск утери квитанции в этом случае сводится к нулю. В компании сообщили, что 24 тыс. омичей уже выбрали электронный способ доставки платежных документов.

– Электронная квитанция – это современный способ информирования потребителей о начислениях по лицевому счету. Многие клиенты предприятия выбирают дистанционные способы обслуживания. Мы уверены, что цифровой платежный документ – это понятный, доступный и предпочтительный способ получения информации о начислениях, сроках поверки и взаиморасчетах, – отметила коммерческий директор Омского водоканала Ольга Смиковская.

Подключить доставку электронной квитанции в личном кабинете можно за несколько минут. Для этого нужно:

Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте предприятия.

В личном кабинете нужно нажать кнопку «Подключить услугу» «Доставка квитанций по электронной почте».

Согласиться с доставкой платежных документов в электронном виде и отказаться от получения квитанции на бумажном носителе.

Если у клиентов предприятия есть предложения по использованию данного сервиса, они могут направить их поставщику ресурса. Также в любое время от электронной квитанции можно отказаться в пользу ее бумажной версии.