Омск-Информ
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·Происшествия

Его 22-летняя пассажирка оказалась в больнице.

Сегодня, 29 августа, около 8:20 стало известно о смертельном ДТП на автодороге Омск – Новосибирск. По предварительным данным, 27-летний водитель Honda Accord ехал из Новосибирска в сторону Омска. И решил обогнать грузовик Dong Feng под управлением 52-летнего жителя Новосибирска.

В результате столкновения водитель легковушки скончался в карете скорой помощи. Его 22-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

Судя по снимкам, легковая машина превратилась в груду искореженного металла. 

·Происшествия

Его 22-летняя пассажирка оказалась в больнице.

Сегодня, 29 августа, около 8:20 стало известно о смертельном ДТП на автодороге Омск – Новосибирск. По предварительным данным, 27-летний водитель Honda Accord ехал из Новосибирска в сторону Омска. И решил обогнать грузовик Dong Feng под управлением 52-летнего жителя Новосибирска.

В результате столкновения водитель легковушки скончался в карете скорой помощи. Его 22-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

Судя по снимкам, легковая машина превратилась в груду искореженного металла. 