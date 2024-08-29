Марк Верба заявил, что его поединок с легионером «Барыса» оставил упаднический след и негативно повлиял на команду.

Нападающий омского «Авангарда» Марк Верба подробно рассказал о неудачной драке на предсезонном Кубке Блинова. В поединке с «Барысом» тафгай «ястребов» сцеплился с канадским защитником соперника Натаном Болье и остался с разбитым лицом. По словам Вербы, исход той драки он воспринял как удар по своей репутации.

– Драка для меня не получилась позитивной, скорее, оставила упаднический след и так повлияла на команду. Слава богу, что парни справились с этими эмоциями, – сказал Верба в интервью «РБ Спорт». – Я благодарен тренерскому штабу, что в такой, можно сказать, тяжелой для меня репутационной ситуации мне доверили буллит. И получилось забить.

В целом, говорит игрок «ястребов», в КХЛ достаточно хоккеистов, которые могут постоять за себя. И выигрывать кулачные бои всегда не получится.

– Когда ты вступаешь в драку, то должен быть готов к тому, что можешь получить. Думаю, все мужчины согласятся, что не бывает такого, что в жизни выходишь победителем всегда. К этому нужно быть готовым. Это, так сказать, издержки, – философски заметил Верба.

Несмотря на конкуренцию со стороны других сильных бойцов, омский тафгай не боится драк и всегда готов постоять за партнеров по команде.