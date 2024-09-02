Новообразованиям на коже требуется консультация врача-дерматолога. Зеленка, гормональные мази и прочее стирают клиническую картину заболевания.

С какими проблемами кожи чаще всего сталкиваются омичи, надо ли удалять бородавки и опасны ли папилломы, сколько можно загорать и чем опасны бродячие кошки – на эти и другие вопросы ответила заведующая поликлиническим отделением № 2 БУЗОО «Клинический кожно-венерологический диспансер», врач-дерматовенеролог Татьяна Поляева в ходе беседы со специалистами Областного центра общественного здоровья.

– Татьяна Николаевна, что такое кожные заболевания и есть ли среди них те, которые представляют угрозу жизни человека?

– Это огромная группа заболеваний, поражающая кожный покров и придатки кожи, такие как сальные железы, волосы и ногти. Угрозу жизни человека могут представлять пузырные дерматозы и злокачественные новообразования кожи, в том числе меланома.

– Почему наша кожа настолько уязвима к различного рода повреждениям?

– Кожа – это самый большой орган в нашем организме, к тому же защитный и находящийся на поверхности. Поэтому она больше подвержена воздействию факторов внешней среды и является самым уязвимым органом нашего тела.

– Какие кожные заболевания характерны для нашего региона? С чем к вам обращаются пациенты?

– Чаще всего это аллергодерматозы – аллергические заболевания, вызванные контактом с различными веществами: от средств бытовой химии до растений, а также псориаз, экзема, красный плоский лишай, заболевания, вызванные вирусом герпеса, новообразования – себорейные кератомы, папилломы, вирусные бородавки, невусы, или иначе родинки.

– Наблюдается ли сезонность в кожных заболеваниях?

– Летом встречаются фотодерматозы от избытка ультрафиолета, луговые дерматиты, так как человек начинает соприкасаться с травой в лесу, на дачах, на кладбищах. Дети летом, как правило, выезжают в деревни, контактируют с домашними животными и получают грибковые заболевания: стригущий лишай, трихофитию и другие. Поскольку контакт людей летом становится более плотным – отдых в санаториях, лагерях, на море, нахождение в общественном транспорте – поездах, самолетах, распространяется и чесотка.

– Впереди бархатный сезон. Многие омичи устремятся на юг, чтобы позагорать, поплавать, отдохнуть, некоторые едут с конкретной целью – приобрести шоколадный цвет тела. Не опасно ли это?

– Все хорошо в меру. Как уже было доказано, ультрафиолет в избытке губительно влияет на нашу кожу. Избыточная инсоляция вызывает более быстрое ее старение: кожа становится обезвоженной, сухой, изменяется тонус. С солнцем нужно быть очень аккуратным: принимать солнечные ванны в определенные часы: утром до 10:00, в дневное время – после 15:00–16:00. Надо помнить, что загар – временное явление, и кожа от него очень страдает. Особенно следует защищать детскую кожу, в частности у малышей до 3 лет, лучше их не подвергать солнечной инсоляции, взрослым же необходимо использовать солнцезащитный крем.

– Говорят, что, когда человек «сгорает» на солнце, его кожа это помнит всю жизнь. Так ли это?

– Да, это все наслаивается, и чем чаще человек «сгорает», чем чаще подвергает свою кожу таким испытаниям, тем выше риск развития рака кожи.

– Что такое рак кожи, как он появляется и на что следует обращать внимание, чтобы не допустить его?

– Самому человеку распознать рак кожи сложно, однако можно следить за всеми новообразованиями на коже, периодически осматривать кожный покров. Если есть родинки, которые визуально не нравятся, настораживают, или появилось что-то новое, лучше обратиться к врачу. Бывает, что у человека возникло какое-то новообразование, он ничего не предпринимает в течение нескольких месяцев, а то и лет, а когда приходит к нам, мы видим, что там идет прогрессирование патологического процесса. В таких случаях возникает настороженность в отношении онкологии, и мы направляем этих пациентов за помощью к врачу-онкологу.

– Насколько излечим рак кожи? Ведь он занимает одно из лидирующих мест в структуре онкопатологий.

– Самый агрессивный рак кожи – меланома. Она развивается стремительно, быстро образуются метастазы, сложно поддается лечению. Нередко пациенты обращаются к доктору слишком поздно, когда помочь практически невозможно. Поэтому нужно быть очень внимательными тем людям, у кого есть множественные родинки, родинки свыше 5 мм, с неровными краями, неравномерные по окраске и по границам. За ними нужно постоянно наблюдать, стараться не загорать, не травмировать их. При малейших изменениях сразу обращаться к специалисту.

– Всегда ли нужно удалять папилломы и бородавки? Зачастую они мешают человеку и не красят его эстетически.

– В любом случае с любым новообразованием, если что-то настораживает, нужно обратиться к врачу, а врач уже определит тактику поведения. Бородавка однозначно должна быть удалена, потому что это вирус, это заразное кожное заболевание. Бородавок априори на коже быть не должно.

Папилломы – это больше косметический дефект. Как таковой опасности в большинстве случаев они не несут. С целью улучшения здоровья кожи и качества жизни человека лучше их удалять.

– Какие кожные заболевания мы можем получить от бродячих, живущих на улице животных?

– Самое распространенное заболевание – микроспория, или в простонародье – стригущий лишай. Зачастую заражение происходит, когда дети берут на руки уличную кошку или ее просто гладят. В моей практике был случай, когда мальчик на остановке, прогоняя кота, задел его шапкой, затем шапку надел, в результате чего споры гриба попали на волосы, и появился очаг заболевания на волосистой части головы.

– Излечимы ли кожные заболевания?

– В большинстве своем да. Исключение составляют хронические кожные заболевания, такие как псориаз. В этих случаях мы наблюдаем за пациентом, назначаем симптоматическое лечение, направляем при необходимости в стационар.

– Какие наиболее распространенные ошибки допускают люди в лечении кожных заболеваний?

– Одна из основных ошибок – самолечение. Нередко пациенты сами замазывают высыпания зеленкой или фукорцином, а мы не видим за этой краской основного процесса. Либо начинают покупать самостоятельно какие-то гормональные мази, что стирает клиническую картину, и человек приходит к врачу уже с измененными проявлениями заболевания. Из-за этого точную картину мы не видим, и, соответственно, верный диагноз бывает поставить сложно. Иногда люди наносят вред своей коже, применяя лечебные травы. Например, маленькую папиллому прижигают чистотелом, а чистотел содержит в себе кислоту, которая неконтролируемо проникает в глубокие слои кожи, и потом на месте этой папилломы остается рубец. В то же время врач, используя современные методики, удалит эту папиллому без последствий, как будто ее там и не было. Поэтому лучше не заниматься самодиагностикой и самолечением, а сразу приходить на прием к дерматологу.

– Каковы меры профилактики кожных заболеваний?

– Прежде всего, это регулярный гигиенический уход за кожей, чтобы нам не допустить грибковые, бактериальные процессы, защита кожи от солнца в период активного отдыха на природе, использование солнцезащитных кремов, мытье рук после улицы, общественных мест и контакта с животными. К посещению бассейнов тоже необходимо подходить грамотно: иметь при себе индивидуальные средства гигиены, не пользоваться чужими сланцами и полотенцами. Ну и, конечно же, следует с умом относиться к собственному здоровью, больше обращать внимания на себя, на свою кожу и прислушиваться к сигналам собственного организма, поддерживать и вести здоровый образ жизни.