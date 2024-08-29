Деньгами пенсионерки завладела другая пожилая женщина.

В одной из аптек Калачинска в Омской области произошла кража. Как сообщили в полиции, жертвой преступления стала 67-летняя женщина.

Пенсионерка забыла на прилавке аптеки кошелек, в котором хранила 65,5 тыс. рублей. Следующая за ней в очереди женщина незаметно для окружающих смахнула бумажник себе в сумку и вышла в туалет. Забрав деньги, она подбросила пустой кошелек в другую аптеку.

Полицейские вычислили воровку по записям с камер видеонаблюдения. Преступницей оказалась 65-летняя местная жительница. Часть похищенных денег у нее изъяли.