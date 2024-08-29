Жители региона охотились незаконно.

Суд признал шестерых жителей Омской области виновными в незаконной охоте. Каждого из них приговорили к 3 годам лишения свободы условно и обязали компенсировать ущерб, который они причинили государству: бюджету Большеуковского района – 440 тыс. рублей, бюджету Омской области – 1,5 млн рублей.

Как сообщили в Следственном комитете, в ночь с 10 на 11 ноября 2021 года в Большеуковском районе, в государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Заозерный», где запрещено охотиться, мужчины убили семь косуль, зайца и лося. Животных они загоняли с помощью автомобилей и «фароискателей».

Браконьеров задержали охотоведы во время рейда в районе деревни Шорино. При досмотре в машине нашли охотничьи карабины и туши животных.

В суде охотники вину отрицали. Отметим, что приговор в законную силу пока не вступил. Охотники еще могут его обжаловать.