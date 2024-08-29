Вместо этого увеличилось производство макарон и пирожных.
За год в Омской области на 9 % сократилось производство продуктов. По данным Омскстата, выпуск мяса и субпродуктов птицы уменьшился на 47,4 %. Мясных полуфабрикатов стали делать на 16 % меньше, кисломолочных продуктов (кроме сметаны) – на 11,8 %, сыра – на 6 %, хлеба и хлебобулочных изделий – на 4,8 %.
Увеличилось в регионе производство масла подсолнечного – на 67,8 %, макарон – на 31,2 %, свинины – на 17,8 %, молока – на 12,2 %, кондитерских изделий – на 10,5 % и творога – на 9,4 %. Также увеличился выпуск крупы – на 23 %.