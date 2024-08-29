Он не смог доказать в суде, что не получал этих денег.

Куйбышевский районный суд удовлетворил иск прокурора к бывшему полицейскому из Омска о взыскании в доход государства незаконно полученных денег. Его обязали заплатить 3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба омских судов, с 2018 по 2020 год мужчина замещал должности начальника отделения полиции «Розовское», а потом заместителя начальника омского отдела полиции № 5. В этот период он получил 3 млн рублей за способствование расследованию и незаконные действия. В мае 2023 года суд признал его виновным в мошенничестве.

В суде экс-полицейский отрицал, что получил эти деньги. Однако убедить в этом районного судью ему не удалось. Омский областной суд также принял сторону прокуратуры и обязал омича отдать деньги.