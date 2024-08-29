Омск-Информ
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Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил о завершении ремонта участка дороги Называевск – Исилькуль.

Сегодня, 29 августа, губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о завершении важного участка дороги Называевск – Исилькуль. Автомобильная трасса соединяет два западных района. На участке в два километра дорожники устранили все неровности и «волны», мешавшие передвижению, укрепили основание и уложили асфальт.  

Подрядная организация ООО «СибАгро» также установила дорожные знаки и нанесла разметку. 

– Дорожники завершили ремонт участка дороги Называевск – Исилькуль. Обновили трассу благодаря президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги», – подчеркнул Хоценко.

 Ремонт этой трассы планируется продолжить в 2025 году на участке 37–43 км и в 2026 году на участке 43–45 км. 

·Авто

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил о завершении ремонта участка дороги Называевск – Исилькуль.

Сегодня, 29 августа, губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о завершении важного участка дороги Называевск – Исилькуль. Автомобильная трасса соединяет два западных района. На участке в два километра дорожники устранили все неровности и «волны», мешавшие передвижению, укрепили основание и уложили асфальт.  

Подрядная организация ООО «СибАгро» также установила дорожные знаки и нанесла разметку. 

– Дорожники завершили ремонт участка дороги Называевск – Исилькуль. Обновили трассу благодаря президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги», – подчеркнул Хоценко.

 Ремонт этой трассы планируется продолжить в 2025 году на участке 37–43 км и в 2026 году на участке 43–45 км. 