В этом году средняя стоимость букета для педагогов составит 1,5–2 тысячи рублей.

Флорист и декоратор Татьяна Весенняя рассказала, как сэкономить на букете ко Дню знаний. Если имеется дача, то цветы можно вырастить самостоятельно. Либо купить на рынке у бабушки-дачницы по более низкой, чем в цветочном магазине, цене. Эксперт отмечает, что в этом году средняя стоимость букета для педагогов составит 1,5–2 тыс. рублей.

– Дешевле найти сложнее, потому что ценник поднимается к 1 сентября. Поэтому если выбирать букет, то полторы тысячи в среднем. Сэкономить можно: вырастить в своем саду, на даче или пойти и нарвать красивых полевых цветов, – цитирует флориста телеканал «360».

Сезонные цветы – астры, гладиолусы или георгины – также можно найти по более низким ценам. Особенно удачны для букетов гладиолусы, бутоны которых распускаются по очереди.