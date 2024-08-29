Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Накануне одной из достопримечательностей города исполнилось 109 лет.

Пожарная каланча в центре Омска теперь будет музыкальной. Ровно в полдень из установленных на башне динамиков будет звучать классическая музыка и известные отечественные композиции. Начать решили с неофициального гимна города – всем известной мелодии «Омские улицы».

Новая традиция появилась в Омске с подачи регионального ГУ МЧС, сообщает 12 канал. Ведомство отвечает за содержание пожарной каланчи. На первом этаже исторического здания, которому накануне исполнилось 109 лет, располагается выставка пожарной тематики. Среди экспонатов – старинная пожарная техника, вооружение и снаряжение огнеборцев. На самой каланче установлен манекен пожарного в полной амуниции.

·Общество

Накануне одной из достопримечательностей города исполнилось 109 лет.

Пожарная каланча в центре Омска теперь будет музыкальной. Ровно в полдень из установленных на башне динамиков будет звучать классическая музыка и известные отечественные композиции. Начать решили с неофициального гимна города – всем известной мелодии «Омские улицы».

Новая традиция появилась в Омске с подачи регионального ГУ МЧС, сообщает 12 канал. Ведомство отвечает за содержание пожарной каланчи. На первом этаже исторического здания, которому накануне исполнилось 109 лет, располагается выставка пожарной тематики. Среди экспонатов – старинная пожарная техника, вооружение и снаряжение огнеборцев. На самой каланче установлен манекен пожарного в полной амуниции.