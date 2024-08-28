Его украсят туи, спиреи, гортензии и другие растения.

На клумбе перед Свято-Никольским Казачьим собором в Омске высадят многолетние цветы и кустарники вместо однолетних. Агрономы городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства уже приступили к этой работе.

Как сообщили в мэрии, перед собором на улице Ленина появятся высокорослые гортензии, котовник и дербенник, шаровидные туи и японские спиреи. По бокам клумбы, повторяя геометрию храма, агрономы высадят четыре туи. По периметру также появится живая изгородь из кизильника.

– Планируем и дальше продвигать тему многолетних цветников. Они позволяют украшать достаточно большие пространства и выгодны с экономической точки зрения, – рассказал мэр Сергей Шелест.

В этом году в оформлении еще останутся несколько видов однолетних цветов. В следующем году, когда многолетние растения укоренятся, от однолетних цветов откажутся полностью.