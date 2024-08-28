В ОГС считают, что опыт лучших школ Омска следует тиражировать, а парламентарии должны этому активно способствовать.

Депутаты Омского городского Совета (ОГС) проверяют готовность школ к старту очередного учебного года. Пример этой нужной работы парламентариям подают председатель ОГС Владимир Корбут и председатель комитета по социальным вопросам Светлана Студеникина. Накануне они побывали в гимназии № 85 и лицее № 66. Готовность обеих школ оказалась 100-процентной, и обе они смогли по-хорошему удивить депутатов.

Как сообщила директор лицея № 66 Наталья Небесная, этим летом косметический ремонт был произведен практически на каждом этаже лицея. Удалось привести в порядок и обновить учебные кабинеты и рекреации. Практически с нуля был оборудован кабинет, в котором будут проходить занятия по новому предмету — «Основам безопасности и защиты Родины». Был приобретен инвентарь — маты и наборы мячей — для основного и малого спортивных залов.

Наличие двух спортзалов объясняется не каким-то особенным проектом здания лицея. Здание типовое, в конце прошлого века такие десятками строились в каждом советском городе, в том числе в Омске. Для своего времени школы были хороши, но спортзал проектировщики предусмотрели в них только один. В лицее нашли выход из положения, приспособив под малый спортзал для учеников младших классов одну из рекреаций.

– Мы считаем, что рекреация – это одно из самых интересных мест в школе. Она может быть какой угодно и совмещать в себе разные функции: быть местом для самостоятельных занятий и общения, игровой зоной или спортзалом, – пояснила директор лицея.

Что именно должно находиться в рекреации, решают не на закрытом педсовете, а всем лицеем, исходя из потребностей школьников и педагогов. Например, по инициативе старшеклассников один из длинных, лишенных окон коридоров превратился в уютную «парковую» аллею.

Как отметили депутаты ОГС, творческий поход к учебному процессу в лицее № 66 органично дополняет подход профессиональный.

– Состояние дел в образовательных учреждениях Омска практически всегда включается в повестку заседаний комитета по социальным вопросам ОГС. Депутаты стараются регулярно бывать в школах, расположенных на их избирательных участках. Где-то приходится вникать в хозяйственные проблемы и помогать их решать, а где то остается только восхищаться трудолюбием и креативностью педагогов и учеников. В случае с лицеем № 66 происходит как раз второе. Нестандартный подход к оформлению учебного пространства заметен еще на пришкольной территории. Дизайн вазонов, лавочек и клумб прорабатывал не профессиональный дизайнер, но с этим ничуть не хуже справились учителя и ученики. Здесь на каждом этаже есть какая-то своя изюминка, и именно о ней долгие годы будут помнить выпускники этого замечательного лицея, – сказала Светлана Студеникина.

Руководитель комитета по соцвопросам ОГС считает, что опыт лучших школ Омска следует тиражировать, а депутаты должны этому активно способствовать. Владимир Корбут в свою очередь сообщил, что во время визитов в школы — а торжественные линейки, посвященные Дню знаний, депутаты посетят обязательно — парламентарии присмотрятся к школьным ноу-хау.