За 12 лет на окраине Кировского округа введут в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья.

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о ходе строительства нового микрорайона «Зеленая река» на окраине Кировского округа Омска. За 12 лет инвестор, компания «Эталон», сдаст в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья, а также социальные объекты – три школы и семь детских садов.

– Инвестор планирует за свой счет построить в микрорайоне три школы общей вместимостью 3522 человека и семь детских садов на 1825 малышей, – сообщил глава региона. – Кроме того, инвестор передает под переселение жителей из аварийного жилья, а также под программу обеспечения квартирами детей-сирот и обманутых дольщиков 5 процентов от всего объема построенного жилья.

Первые дома в микрорайоне «Зеленая река» уже начали сдавать в эксплуатацию.