Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Губернатор Омской области предупредил о фейковых сообщениях от своего имени.

В среду, 28 августа, губернатор Омской области Виталий Хоценко вновь предупредил о мошенниках, которые в соцсетях рассылают сообщения от его имени.

– Мошенники снова пытаются общаться от моего имени. Обращаюсь ко всем: не отвечайте на подозрительные звонки и сообщения, будьте бдительны и тщательно проверяйте информацию. Обо всех сомнительных случаях незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы, – уточнил Хоценко в своем телеграмм-канале.

В апреле нынешнего года мошенники уже атаковали омичей от имени омского губернатора. С аналогичной проблемой регулярно сталкиваются чиновники регионального кабмина.

·Политика

Губернатор Омской области предупредил о фейковых сообщениях от своего имени.

В среду, 28 августа, губернатор Омской области Виталий Хоценко вновь предупредил о мошенниках, которые в соцсетях рассылают сообщения от его имени.

– Мошенники снова пытаются общаться от моего имени. Обращаюсь ко всем: не отвечайте на подозрительные звонки и сообщения, будьте бдительны и тщательно проверяйте информацию. Обо всех сомнительных случаях незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы, – уточнил Хоценко в своем телеграмм-канале.

В апреле нынешнего года мошенники уже атаковали омичей от имени омского губернатора. С аналогичной проблемой регулярно сталкиваются чиновники регионального кабмина.