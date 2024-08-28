Несмотря на скандальное расставание, генменеджер «ястребов» не держит зла на воспитанника омского хоккея.

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов не исключает возвращение в стан «ястребов» воспитанника омского хоккея Арсения Грицюка. В прошлое межсезонье нападающий со скандалом ушел из клуба, чтобы получить более солидный в финансовом плане контракт с питерским СКА.

– Если его спортивная форма и профессиональное мастерство будут устраивать наш клуб, то мы рассмотрим такой вариант. Нельзя не рассматривать хороших игроков на рынке и отсекать их. У каждого должен быть второй шанс, – сказал Курьянов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Непосредственно о поступке Грицюка один из руководителей «Авангарда» высказывается корректно.

– Это его жизнь, его деньги и его ответственность. Он ушел от нас. Выбрал то место работы, которое посчитал нужным. Думаю, если бы он неделю продержался на рынке, то мы бы договорились, – отметил генменеджер «ястребов».

В нынешнее межсезонье Арсений Грицюк согласился на уменьшение зарплаты в 6 раз, чтобы СКА смог подписать контракт со звездой НХЛ Евгением Кузнецовым. Грицюк заявил, что сделал это для того, что питерский клуб смог выиграть Кубок Гагарина. После сезона-2024/2025 воспитанник омского хоккея намерен уехать в НХЛ, где его ждет клуб «Нью-Джерси Дэвилз».