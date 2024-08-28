Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадала только женщина – водитель легковушки.
Сегодня около 8:10 на улице Конева в Омске случилось дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в прокуратуре, маршрутка № 503, которой управлял 43-летний водитель, врезалась в стоящий автомобиль Toyota.
Водитель легковушки, 58-летняя женщина, в этот момент доставала знак аварийной остановки из багажника. Маршрутка сбила и ее. Женщину доставили в больницу.
– Оценка действиям лица, допустившего дорожно-транспортное происшествие, будет дана по результатам проверки, ход которой находится на контроле в прокуратуре, – отметили в ведомстве.
Находившиеся в салоне маршрутки 15 пассажиров не пострадали.
·Происшествия

Пострадала только женщина – водитель легковушки.
Сегодня около 8:10 на улице Конева в Омске случилось дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в прокуратуре, маршрутка № 503, которой управлял 43-летний водитель, врезалась в стоящий автомобиль Toyota.
Водитель легковушки, 58-летняя женщина, в этот момент доставала знак аварийной остановки из багажника. Маршрутка сбила и ее. Женщину доставили в больницу.
– Оценка действиям лица, допустившего дорожно-транспортное происшествие, будет дана по результатам проверки, ход которой находится на контроле в прокуратуре, – отметили в ведомстве.
Находившиеся в салоне маршрутки 15 пассажиров не пострадали.