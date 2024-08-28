Омск-Информ
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·Общество

Как сообщили в омском водоканале, продолжение масштабных земляных работ не будет сопровождаться перекрытием движения транспорта.  

Омский водоканал продолжает работы по реконструкции напорного канализационного коллектора на улице Циолковского. Коллектор протяженностью более 3 км был введен в эксплуатацию в 1963 году, и в связи с износом трубопровода в последние годы на нем участились повреждения. Работы по замене аварийного участка начались 21 августа, и на первом этапе специалистам потребовалось временно перекрыть проезд по улице Циолковского в Центральном округе Омска.

Завершить работы и восстановить дорожное движение изначально планировали до 28 августа, но фактически улицу открыли в субботу, 24 августа. Замену трубопровода необходимо было провести открытым способом, что сделали в течение трех дней на прошлой неделе. Уже в пятницу начали трамбовку песка. Затем завезли щебень, в субботу уложили первый слой асфальта и открыли улицу для проезда автомобилистов. На этой неделе подрядная организация уложит второй слой асфальта в месте проведения работ и завершит благоустройство прилегающей территории.

Реконструкция двух ниток напорного канализационного коллектора, находящегося в аварийном состоянии, проводится омским водоканалом в рамках инвестиционной программы. Преимущественно обновление трубопроводов ведется методом горизонтально направленного бурения. Подрядная организация приступила к работам в августе текущего года. Реконструкция коллектора продлится до 2025 года. Две нитки стального канализационного трубопровода, который перекачивает сточные воды потребителей Иртышской набережной в самотечный коллектор на улице Маршала Жукова, заменят на полиэтиленовый. Общая протяженность обновленной трассы коллектора составит 3 208 метров диаметром 500 мм.

Трасса трубопровода проходит по территории гимназии № 115. Здесь закрытым способом уже уложили 2 нитки нового трубопровода. Понимая, что через несколько дней начнется новый учебный год, специалисты предприятия контролируют ход благоустройства на территории гимназии, так, на футбольном поле проводятся работы по восстановлению искусственного газона.   

·Общество

Как сообщили в омском водоканале, продолжение масштабных земляных работ не будет сопровождаться перекрытием движения транспорта.  

Омский водоканал продолжает работы по реконструкции напорного канализационного коллектора на улице Циолковского. Коллектор протяженностью более 3 км был введен в эксплуатацию в 1963 году, и в связи с износом трубопровода в последние годы на нем участились повреждения. Работы по замене аварийного участка начались 21 августа, и на первом этапе специалистам потребовалось временно перекрыть проезд по улице Циолковского в Центральном округе Омска.

Завершить работы и восстановить дорожное движение изначально планировали до 28 августа, но фактически улицу открыли в субботу, 24 августа. Замену трубопровода необходимо было провести открытым способом, что сделали в течение трех дней на прошлой неделе. Уже в пятницу начали трамбовку песка. Затем завезли щебень, в субботу уложили первый слой асфальта и открыли улицу для проезда автомобилистов. На этой неделе подрядная организация уложит второй слой асфальта в месте проведения работ и завершит благоустройство прилегающей территории.

Реконструкция двух ниток напорного канализационного коллектора, находящегося в аварийном состоянии, проводится омским водоканалом в рамках инвестиционной программы. Преимущественно обновление трубопроводов ведется методом горизонтально направленного бурения. Подрядная организация приступила к работам в августе текущего года. Реконструкция коллектора продлится до 2025 года. Две нитки стального канализационного трубопровода, который перекачивает сточные воды потребителей Иртышской набережной в самотечный коллектор на улице Маршала Жукова, заменят на полиэтиленовый. Общая протяженность обновленной трассы коллектора составит 3 208 метров диаметром 500 мм.

Трасса трубопровода проходит по территории гимназии № 115. Здесь закрытым способом уже уложили 2 нитки нового трубопровода. Понимая, что через несколько дней начнется новый учебный год, специалисты предприятия контролируют ход благоустройства на территории гимназии, так, на футбольном поле проводятся работы по восстановлению искусственного газона.   