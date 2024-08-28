Как сообщили в омском водоканале, продолжение масштабных земляных работ не будет сопровождаться перекрытием движения транспорта.

Омский водоканал продолжает работы по реконструкции напорного канализационного коллектора на улице Циолковского. Коллектор протяженностью более 3 км был введен в эксплуатацию в 1963 году, и в связи с износом трубопровода в последние годы на нем участились повреждения. Работы по замене аварийного участка начались 21 августа, и на первом этапе специалистам потребовалось временно перекрыть проезд по улице Циолковского в Центральном округе Омска.

Завершить работы и восстановить дорожное движение изначально планировали до 28 августа, но фактически улицу открыли в субботу, 24 августа. Замену трубопровода необходимо было провести открытым способом, что сделали в течение трех дней на прошлой неделе. Уже в пятницу начали трамбовку песка. Затем завезли щебень, в субботу уложили первый слой асфальта и открыли улицу для проезда автомобилистов. На этой неделе подрядная организация уложит второй слой асфальта в месте проведения работ и завершит благоустройство прилегающей территории.

Реконструкция двух ниток напорного канализационного коллектора, находящегося в аварийном состоянии, проводится омским водоканалом в рамках инвестиционной программы. Преимущественно обновление трубопроводов ведется методом горизонтально направленного бурения. Подрядная организация приступила к работам в августе текущего года. Реконструкция коллектора продлится до 2025 года. Две нитки стального канализационного трубопровода, который перекачивает сточные воды потребителей Иртышской набережной в самотечный коллектор на улице Маршала Жукова, заменят на полиэтиленовый. Общая протяженность обновленной трассы коллектора составит 3 208 метров диаметром 500 мм.

Трасса трубопровода проходит по территории гимназии № 115. Здесь закрытым способом уже уложили 2 нитки нового трубопровода. Понимая, что через несколько дней начнется новый учебный год, специалисты предприятия контролируют ход благоустройства на территории гимназии, так, на футбольном поле проводятся работы по восстановлению искусственного газона.