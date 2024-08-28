К такому результату привело общение с лже-специалистами сотовой связи, техподдержки и Центрального банка.

Очередной жертвой мошенников стала 30-летняя воспитательница детского сада из Омска. Как сообщили сегодня в полиции, она потеряла 1,8 млн рублей.

Сначала аферист позвонил омичке под видом специалиста сотовой связи, сообщил об окончании срока договора и предложил продлить его. Для продления он попросил у женщины коды, которые придут в сообщениях. Омичка их назвала и сразу получила сообщение в месенджере о взломе личного кабинета на «Госуслугах».

Прекратив первый разговор, женщина позвонила по указанному в собщении номеру. Другой аферист под видом сотрудника техподдержки сообщил, что мошенники оформили на омичку кредиты, и женщине нужно связаться с представителем банка.

Третий аферист - лжесотрудник Центрального банка - заявил, что сохранить деньги можно. Для этого нужно подтвердить подданные заявки, получить деньги и перевести их на «безопасный счет».

Женщина в течение двух дней оформила 5 кредитов и 2 кредитные карты. Обналичив 1,4 млн рублей, она перевела их «безопасный счет». Затем аферисты убедили потерпевшую, что нужно погасить еще один заем. Воспитатель заняла у брата 400 тыс. рублей и также перевела их на счета аферистов.

Спустя два дня, когда лжеспециалисты перестали выходить на связь, омичка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Следователь возбудил уголовное дело о мошенничестве.