По данным следствия, глава компании включал в налоговые декларации покупку товаров у «левых» организаций.

Сегодня, 28 августа, Следственный комитет по Омской области объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении директора ООО Производственная компания «Нефтегаз-Омск Комплектация», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По данным следствия, в 2018–2021 годах глава компании уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 31,7 миллиона рублей, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о приобретении товаров у номинальных организаций.

Уточняется, что в счет возмещения причиненного имущества у обвиняемого были арестованы автомобиль, загородный дом и участок.

Прокурором утверждено обвинительное заключение. Следователи передали материалы дела в Ленинский районный суд.