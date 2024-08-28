Избирателям двух округов предстоит проголосовать за новых кандидатов в депутаты.

Сегодня, 28 августа, в Омске стартовало досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов Омского горсовета по избирательным округам № 26 и № 40. Довыборы пройдут на вакантные мандаты Ирины Ковалёвой, сложившей полномочия по собственному желанию, и Константина Кочанова, ушедшего добровольцем на СВО.

На избирательном округе № 26 четыре претендента: единоросс Иван Котенко, коммунист Виталий Кудринский (КПРФ), либерал-демократ Кристина Бойкова, представитель «Новых людей» Максим Зинин.

По округу № 40 заявились 5 кандидатов. Фаворитом политической гонки является статусный кандидат от «Единой России»: двукратный паралимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по фехтованию Александр Кузюков. Также на вакантный мандат претендуют эсер Игорь Басов, представитель «Новых людей» Владислав Мирошин и либерал-демократ Андрей Шестаков.

Избирательные участки для досрочного голосования будут работать в помещениях территориальных избирательных комиссий, расположенных в администрациях Центрального и Ленинского округов. Основное голосование состоится 8 сентября.