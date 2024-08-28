Омск-Информ
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·Общество

Днем температура повысится до +24 градусов.

Синоптики Гидрометцентра озвучили прогноз на среду, 28 августа. Согласно прогнозам, у омичей появился шанс погреться под прощальными лучами летнего солнца. 

Так, ночью в Омской области +6...+10 градусов, днем столбик термометра повысится до +19...+24 градусов.  Без существенных осадков, местами туман.

В четверг, 29 августа, в регион придут дожди. Хотя по-прежнему тепло. 

·Общество

Днем температура повысится до +24 градусов.

Синоптики Гидрометцентра озвучили прогноз на среду, 28 августа. Согласно прогнозам, у омичей появился шанс погреться под прощальными лучами летнего солнца. 

Так, ночью в Омской области +6...+10 градусов, днем столбик термометра повысится до +19...+24 градусов.  Без существенных осадков, местами туман.

В четверг, 29 августа, в регион придут дожди. Хотя по-прежнему тепло. 