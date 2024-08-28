Долг в 160 млн продается со скидкой 9 %.

В Омске продолжается банкротство ООО «НоваТор», учредителем которого является Арсен Пономарев. Эта полузабытая уже сеть гипермаркетов начала открываться в 2010 году. Но в 2020 году три торговые точки закрылись из-за убытков и сотни миллионов рублей долгов. А Пономарев в октябре 2021 года подал на банкротство. Последний магазин «НоваТор» арендовал бизнесмен Виктор Шкуренко, которому собственник сети остался должен 50 млн рублей. Впрочем, этот последний магазин в 2024 году переименован в «Низкоцен».

Конкурсный управляющий Вардан Варданян выставил на торги очередной ценный актив компании – право потребовать с учредителя 163,3 млн рублей. Он готов продать это право за 148,2 млн рублей, то есть со скидкой в 9 с небольшим процентов.