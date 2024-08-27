Мужчина пришел в гости к другу, но того дома не было, поэтому он решил его обокрасть.

В полицию обратился 72-летний омич, который рассказал, что его квартиру обокрали. По словам пенсионера, он пришел домой с работы и увидел, что у него пропали телевизор, ноутбук, планшет и портативная колонка. Сумма ущерба составила 13 тыс. рублей.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личность похитителя. Им оказался 38-летний знакомый потерпевшего. Оперативники задержали мужчину в гостинице в Кировском округе. Там же нашли похищенную технику, которую в дальнейшем изъяли.

Оказалось, что днем мужчина поссорился с женой и ушел в гости к другу. Но того дома не было, и омич захотел его обокрасть. Он разбил кулаком стекло на кухне, собрал все ценное в квартире и ушел через другое окно.

Возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже был судимым за совершение имущественных преступлений и хранение боеприпасов. Суд отправил мужчину в СИЗО.