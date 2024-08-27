Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Здание бани на улице Краснознаменной сдадут в аренду.

В Омске подвели итоги аукциона на право аренды муниципальной бани, которая находится по адресу улицы Краснознаменная, 1б. Начальная стоимость арендной платы составляла 73,3 тыс. рублей в месяц.

На торги заявились два участника – ООО «Сибирская проектная компания» и ООО «СК Проект». Первая компания предложила 92,2 тыс. рублей, а вторая – 95,9 тыс. рублей. В результате ООО «СК Проект» признали победителем.

Отметим, что здание бани построили в 1965 году. В нем один этаж. Площадь здания составляеь 426,5 квадратного метра.

·Экономика/Бизнес

Здание бани на улице Краснознаменной сдадут в аренду.

В Омске подвели итоги аукциона на право аренды муниципальной бани, которая находится по адресу улицы Краснознаменная, 1б. Начальная стоимость арендной платы составляла 73,3 тыс. рублей в месяц.

На торги заявились два участника – ООО «Сибирская проектная компания» и ООО «СК Проект». Первая компания предложила 92,2 тыс. рублей, а вторая – 95,9 тыс. рублей. В результате ООО «СК Проект» признали победителем.

Отметим, что здание бани построили в 1965 году. В нем один этаж. Площадь здания составляеь 426,5 квадратного метра.