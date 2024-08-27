Глава города назначил Антона Глебова директором Управления дорожного хозяйства и благоустройства.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что утвердил Антона Глебова директором Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска. С февраля специалист исполнял обязанности руководителя ведомства и хорошо себя зарекомендовал.

– Полагаю, в непростых условиях кадрового дефицита и дефицита специальной техники показал себя с лучшей стороны, – заявил Шелест

Глава города представил Глебова коллективу предприятия в новом статусе, назвав его опытным управленцем.

– Антон Александрович – профессиональный дорожник. Начинал с самых низов. Его хорошо знают в профессиональной среде. В Управлении главным инженером и заместителем директора трудится седьмой год, хорошо разбирается в специфике предприятия, – подчеркнул Шелест.

Мэр поставил назначенцу первоочередные задачи: завершить выполнение планового ремонта дорог и тротуаров, подготовиться к осеннему месячнику чистоты и предстоящему зимнему периоду.

Антон Глебов сменил на посту главу Управления дорожного хозяйства и благоустройства Галину Зурнаджан, ушедшую на пенсию.