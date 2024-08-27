У фонда «Защитники Отечества» оборудовали места для инвалидов, а там паркуются все подряд.

Сотрудники Госавтоинспекции провели в центре Омска рейд по пресечению нарушений правил парковки. Они, в частности, побывали на улице Некрасова, где располагается фонд «Защитники Отечества». Ранее от омичей неоднократно поступали жалобы, что водители бросают свои машины на проезжей части, создавая помехи для движения других автомобилей.

– Два нарушителя привлечены к ответственности за парковку автомобиля на местах, предназначенных для граждан с ограниченными возможностями здоровья, – сообщили в ГИБДД.

На этих местах, в частности, паркуют свои автомобили участники СВО, получившие ранения в ходе боевых действий. Бойцы приезжают в фонд для решения социальных и других вопросов, а из-за безалаберных водителей им негде припарковаться. И если здоровый человек может пройти сотню-другую метров, то для людей с инвалидностью это становится испытанием. Тех, кто не понимает этой прописной истины, «лечат» штрафами в размере 5 тыс. рублей.

Также сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности водителей, незаконно парковавшихся на территории Омской крепости.