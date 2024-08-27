Проезд за гостиницей активно использовался омичами, приезжающими прогуляться по набережной.

В департаменте транспорта омской мэрии сообщили о запрете на парковку транспорта в центре города. Речь идет о локации на набережной Тухачевского на участке от строения № 16 до пересечения с улицей Интернациональной. Это район отеля «Космос». Проезд за гостиницей активно использовался омичами, приезжающими прогуляться по набережной.

Уже в ближайшее время здесь появятся соответствующие знаки. Как отметили в дептрансе, это поможет предотвратить заторы из-за несанкционированной остановки и стоянки транспорта.

Напомним, что остановка в неположенном месте грозит водителю штрафом в размере 1 500 рублей. В случае установки специального знака транспорт может оказаться на штрафстоянке.