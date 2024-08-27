Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Нарушителей ищет полиция.
Юные омичи создают аварийные ситуации на трамвайных путях на улице Орджоникидзе. Как сообщили очевидцы в соцсетях, они кладут на рельсы камни и другими способами нарушают спокойствие пассажиров.
– Чьи-то дети подкладывают на рельсы огромные камни, кидают камни в трамваи, а также с гаражей суют палки в окна. Родители, проверьте, может, это именно ваши дети этим занимаются! – сообщает автор поста.
В полиции корреспонденту РИА «Омск-информ» сообщили, что проводят проверку.
·Происшествия

Нарушителей ищет полиция.
Юные омичи создают аварийные ситуации на трамвайных путях на улице Орджоникидзе. Как сообщили очевидцы в соцсетях, они кладут на рельсы камни и другими способами нарушают спокойствие пассажиров.
– Чьи-то дети подкладывают на рельсы огромные камни, кидают камни в трамваи, а также с гаражей суют палки в окна. Родители, проверьте, может, это именно ваши дети этим занимаются! – сообщает автор поста.
В полиции корреспонденту РИА «Омск-информ» сообщили, что проводят проверку.