Один из первых выездов состоялся в гимназию № 85. С одной стороны, это образцово-показательная школа, с другой – здесь предстоит повести огромный объем работ.

Накануне старта нового учебного года готовность школ становится темой № 1 для всех органов власти, в том числе и для Омского городского Совета. О том, насколько это важно, говорит уже тот факт, что на первую выездную проверку образовательных учреждений лично отправились спикер ОГС Владимир Корбут и его заместитель, председатель комитета по социальным вопросам Светлана Студеникина. Их приезд в омскую гимназию № 85 ничем не напоминал строгую ревизию, а был скорее визитом шефов, желающих еще чем-нибудь помочь школе.

– Мечтаю увидеть сияющие улыбки учителей и почувствовать запах свежей краски, – еще на пороге гимназии заявил Корбут.

Председатель горсовета в своих ожиданиях не ошибся. Его и главу комитета по соцвопросам повели через обновленный школьный спортзал, показали столовую и классы для занятий. Все помещения буквально сверкали чистотой, наглядно подтверждая слова и.о. директора гимназии Юлии Заверухи о том, что к приему всех своих 760 учеников образовательное учреждение полностью готово. Она сообщила, что в этом году в гимназию № 85 придут учиться 54 первоклассника, и проверяющие тут же поинтересовались, всем ли первоклашкам хватит губернаторских подарков – рюкзаков, которые по распоряжению главы региона Виталия Хоценко будут бесплатно выдаваться в День знаний. Как оказалось, и рюкзаков хватит всем, и учебников. Увиденным проверяющие остались довольны.

– В период летних парламентских каникул депутаты горсовета плотно работали в своих избирательных округах и особое внимание уделяли образовательным учреждениям. Где-то были выявлены проблемы, связанные с требованиями пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормированием, но своевременное выявление и исправление недочетов позволило в целом намного лучше подготовить школы к началу учебного года, – отметил Владимир Корбут.

Он добавил, что гимназия № 85 вовсе не случайно была выбрана в качестве объекта для проверки. С одной стороны, это образцово-показательная школа, в которой заведомо нет явных недостатков. С другой – именно на этой гимназии обкатывается практика, которая должны стать одним из способов решения общих административно-хозяйственных школьных проблем. Речь идет о меценатстве. В 2022 году в гимназии состоялось подписание первого соглашения о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития учреждений образования. Меценатом, готовым вложить силы и средства в развитие учреждения, стал директор ООО «Промстройкомплект-Сервис» Шамил Шихмирзаев. Благодаря ему был выполнен большой объем работ: установлены оконные блоки; смонтированы водоснабжение и канализация в кабинетах начальных классов, химии, физики и биологии; произведен ремонт пищеблока и спортзала; обновлен фасад здания.

– Все основные ремонтные работы были произведены год назад, так что этим летом мы смогли ограничиться поддерживающим косметическим ремонтом в классах и рекреациях гимназии, а также благоустройством территории, – сообщила Юлия Заверуха.

По мнению спикера ОГС, меценатство доказало свою эффективность.

– Мэру Омска Сергею Николаевичу Шелесту уже удалось вывести эту работу на новый качественный уровень, но мы будем и в дальнейшем поощрять меценатство. За счет него, в частности, рассчитываем без больших бюджетных вложений открыть в гимназии № 85 отдельную начальную школу, рассчитанную на 300 детей, – заявил Корбут.

Территория будущей начальной школы примыкает к территории гимназии № 85. Само же здание когда-то строилось как детсад, но в последние годы оно использовалось для административных нужд регионального Минтруда. Для того чтобы переоборудовать его под современные стандарты детского учреждения, предстоит проделать большую работу, начав ее со слома лишних перегородок и расширения дверных проемов. Начнется масштабная перестройка уже в первых числах сентября, и в коллективе гимназии № 85 никто не сомневается, что в следующем году ученики начальных классов смогут с комфортом въехать в бывшие чиновничьи кабинеты.

Спикер ОГС обещает держать этот процесс на личном контроле. Он также сообщил, что на ближайшем пленарном заседании городского Совета депутаты в обязательном порядке сообщат, в какие школы и в какое время они приедут для участия в торжественных линейках, посвященных началу нового учебного года.