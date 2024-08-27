Реальные аферисты напугали ее выдуманными.

Мошенники обманули 61-летнюю омичку. Как сообщили в полиции, женщина отдала преступникам 1,8 млн рублей.

По словам женщины, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником портала «Госуслуги». Мужчина сообщил, что срок ее договора на услуги связи истекает. Чтобы продлить его, требовалось назвать код из смс-сообщения.

После этого аферисты сообщили женщине о взломе ее личного кабинета. Чтобы мошенники не оформили на омичку кредиты, ей посоветовали самой занять деньги у банка, потом у родственников и друзей и перевести их на указанные счета. Займами и переводами пожилая женщина занималась целый месяц, прежде чем поняла, что ее обманули.